Şehit astsubayın cenazesi memleketi Çanakkale'ye getirildi

SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı operasyonunun 98'inci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri ile irtibatı kesilen iki askerden biri olan ve 40 gün sonra şehit olduğu haberi gelen 34 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesi memleketi Çanakkale'ye getirildi.

Fırat Kalkanı Operasyonu'nda, geçen 29 Kasım'da irtibat kesilen iki askerden biri olan evli, bir çocuk babası Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesi Gaziantep'te düzenlenen töreninin ardından askeri uçakla memleketi Çanakkale'ye gönderildi. Şehit astsubayın cenazesinin karşılanması için Çanakkale Havalimanı'nda kar yağışı altında tören düzenlendi. Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve beraberindeki çok sayıda protokol üyesi, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin babası Ramazan Kaşıkçı ve ağabeyi Erdinç Kaşıkçı sağlık ekiplerinin ve vatandaşların yardımıyla güçlükle havalimanına getirildi. Ağlayarak gazetecilere konuşan şehidin babası Ramazan Kaşıkçı, şunları söyledi:

"Bugün Çanakkale şehitler diyarı. Çanakkale, Fırat Kalkanı'nda kahramanca savaşan, ülkesi ve milleti için orada ölümü göze alan, şehit düşen bir kahramanını karşılayacak. Oğlum milleti, devleti için canını hiçe sayarak orada vatanı için şehit düştü. Ama oğlum orada bakılamadı. Eğer burada bakılsaydı yaşayacaktı. Oğluma doyamadım. Çakırım, onurum, gururum, yavrum, canım evladım. Seninle ne kadar gurur, onur duysam azdır. Bu memleketin, devletin, milletin için can verdin. Hainler ve şerefsizler utansın. Canını hiçe sayan o kahramanlar olduğu sürece bu ülke hep beraber olacak. Asla bayrağımızı kimse indiremeyecek. Hiç kimse bizleri susturamayacak. Al bayrağımız her zaman bu ülkede dalgalanacak."

Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesini getiren askeri uçak saat 13.45'te havaalanına indi. Şehidin babası Ramazan Kaşıkçı, ağabeyi Erdinç Kaşıkçı, kucağında 1 yaşındaki kızı Yağmur'la birlikte bayrağa sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Askerlerin omuzda oğlunun tabutu geçirilirken fenalaşan şehit annesi Sebahat Kaşıkçı, bir kadın astsubayın desteğiyle ayakta durabildi.

Çanakkale Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılan şehit Astsubay Üstçavuş Kıvanç Kaşıkçı'nın cenazesi yarın öğlen Esenler Mahallesi'ndeki Şehitler Camisi'nde kılınacak namazın ardından Hastanebayırı Şehitliği'nde toprağa verilecek.

DHA