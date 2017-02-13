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İzmir Haberi: Şehit düştüğü yere mezar taşı kondu

Şehit düştüğü yere mezar taşı kondu
14:5413 Şubat 2017
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Şehit düştüğü yere mezar taşı kondu
Şehit düştüğü yere mezar taşı kondu

İZMİR Bayraklı Adliye Sarayı'na saldırmak isteyen teröristleri, büyük bir kahramanlık gösterip canı pahasına engelleyen polis memuru Fetih Sekin'in şehit düştüğü yere bir yakını, üzerinde 'Şehit polis Fetih Sekin -1973' yazılı mezar taşı koydu, Türk bayrağı dikti.
PKK'lı iki teröristin geçen 5 Ocak'taki bombalı ve silahlı saldırısını önleyip şehit olan, polis memuru Fethi Sekin, binlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı. Türkiye'nin kahramını olan, adı şehit düştüğü cadde ile otobüs durağına, son olarakta şehir parkına verilen Fethi Sekin'in şehit düştüğü yere mezar taşı da kondu.
Fethi Sekin'in gazi olan kuzeni Burak Akdeniz, geçen Cuma akşamı üzerinde 'Şehit polis Fetih Sekin – 1973' yazılı mezar taşı koydu, Türk bayrağı dikti. Çevrede bulunanlar mezar taşının bulunduğu yerde dua etti. Bu arada güvenlik amacıyla caddenin 2 tarafına arabaların hızını kesmek için toplam altı kasis yapıldı. Daha öncede adliyenin etrafı demir korkuluklarla kaplanmıştı.

 

 

DHA

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