Şehit Fethi Sekin Anıt Heykel Yarışması sonuçlandı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin şehit polis memuru Fethi Sekin anısına düzenlediği 'Anıt Heykel Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Kahraman polisi canı pahasına koruduğu İzmir'de ölümsüzleştirecek yarışmada Can Akdaş'ın eseri birinci seçildi.

İzmirliler, 5 Ocak 2017 günü İzmir Adliyesi önüne bomba yüklü araçla gelen teröristlerle çatışmaya girerek olası bir katliamı önleyen ve onları durdurmak için gözünü kırpmadan şehit olan kahraman polis memuru Fethi Sekin'i unutmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 37 eserin yarıştığı 'Şehit Polis Fethi Sekin Ulusal Anıt Heykel Yarışması' sonuçlandı. Yarışmada birinciliği Can Akdaş'ın heykeli kazandı. İkinciliğe Ümit Öztürk, üçüncülüğe de Hüseyin Yüce'nin eserleri layık görüldü. Mansiyon ödülleri ise Harun Atalayman, Derya Ersoy – Ali Yaldır – Zafer Dağdeviren, Ferit Furuncu, Hüsnü Ezüzrtuğ Atlı ve Müge Olçum'a verildi. Birincilik ödülünün 50 bin TL olduğu yarışmada derece girenler için ödül töreni ve kolokyumun 17 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirileceği ve tasarımların İzmirliler'in görmesi için bir hafta süreyle sergileneceği bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehit polis Fethi Sekin'in adını, Bayraklı'da 40 dönüm alan üzerinde kurduğu modern parka vermişti.

Yarışmanın Danışman Jüri üyeliğini İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe yaptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Oktay Şahinler'in jüri başkanlığı üstlendiği yarışmanın asil üyeleri ise Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılmaz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Müdürü Hasibe Velibeyoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeşil Alanlar Planlama Proje Şube Müdürü Müge Deniz Bal, Ege Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sema Daşçı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Serap Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığı Resim Heykel Müzesi Koordinatörü Heykeltıraş Varol Topaç'tan oluştu.

DHA