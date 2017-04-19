Şehit hakimin cenazesi Samsun'a getirildi

TUNCELİ'deki helikopter kazasında şehit olan hakim Onur Alan'ın cenazesi, askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Alan'ın cenazesi, buradan da karayoluyla Ordu'ya gönderildi.

Şehit hakim Onur Alan'ın cenazesini Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, Samsun Valisi İbrahim Şahin, Garnizon Komutanı Piyade Albay Sedat Bulut, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar karşıladı. Şehit hakim Alan'ın annesi Fatma ile babası Mahmut Alan da aynı uçakla geldi. Şehit Alan'ın babası Mahmut Alan ayakta durmakta güçlük çekti, annesi Fatma Alan ise oğlunun ını taşıyarak, 'Seni Samsun'a böyle mi indirecektik Onurum' diye gözyaşı döktü.

Askerlerin omzunda cenaze aracına konulan şehit hakim Onur Alan'ın cenazesi, buradan karayoluya memleketi Ordu'ya gönderildi.

Şehit hakim Onur Alan için yarın memleketi Ordu'nun Altınordu İlçesi'ndeki Bahçelievler Ulucami'de cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

DHA