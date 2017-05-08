Şehit kaymakam ve korucunun adları parkta yaşayacak

MARDİN'in Derik İlçesi'nde terör saldırısında şehit olan Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ve güvenlik korucusu Nuri Dinç'in adlarının verildiği park, düzenlenen bir törenle vatandaşların hizmetine açıldı.

Derik İlçesi Kale Mahallesi'nde Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk, Bahçelievler Mahallesi'nde de Şehit Güvenlik Korucusu Nuri Dinç parkları, düzenlenen törenlerle hizmete açıldı. Derik Belediyesi ile kardeş belediye olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla yapılan parkların açılışına, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zekeriya Özak ve çok sayıda kişi katıldı. Açılış törenlerine katılanlar ve gençler, ellerinde Türk Bayrakları ve şehit Kaymakam Safitürk ile şehit güvenlik korucusu Dinç'in larını taşıdı. Törende konuşan Vali Yaman, parkların yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, şehitleriin unutulmaması ve yaptıkları kahramanlıkların gelecek nesile aktarılması için her türlü çalışmanın devam edeceğini belirterek, park yapımı konusunda emek sarfeden kurum temsilcileri ve kişilere birer plaket verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Özak da, kardeş belediye oldukları Derik Belediyesi adına kutsal bir işi tamamlamanın onurunu yaşadıklarını söyledi. İlçe Kaymakamı Hakan Kafkas da, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün izinde ilçede çalışmaları devam ettirdiklerini belirterek, ilçede devlet ve vatandaşların birlik içerisinde ve güvenle yaşadıklarını kaydetti.

KAYMAKAM ŞEHİT EDİLMİŞTİ

Derik İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk, 10 Kasım 2016 tarihinde, makam odasına tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. Güvenlik Korucusu Nuri Dinç de 26 Eylül 2016 tarihinde Derik-Kızıltepe karayolunun Tepebağ Mevkii'nde teröristlerin yola tuzakladığı patlaycıyı, asker ve korucuları taşıyan sivil minibüsün geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu şehit olmuştu. Aynı patlamada, 4 asker de şehit olmuştu.

DHA