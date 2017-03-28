Şehit Kaymakama saldırıyı planlayan kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı

MARDİN'in Derik İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Safitürk'ün şehit edildiği saldırıyı planlayanın da aralarında bulunduğu öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'nın Kızıltepe, Derik ve Mazıdağı ilçelerinde düzenlediği ortak operasyonlarda, 10 Kasım 2016 tarihinde Derik Kaymakamı Muhammet Fatih Safitürk’ün şehit edildiği saldırıyı planlayan kişinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Saldırının planlayıcısı olduğu öne sürülen kişinin Kızıltepe'de yakalandığı, üzerinde ve kaldığı evde çok sayıda ağır silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtildi. Gözaltındakilerin sorgu işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabı twiterdeki kişisel hesabından dün, Kaymakam Safitürk'ün şehit edilmesini planlayan kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Öte yandan dün Mardin 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, 11'i tutuklu 15 sanık hakkında 3 kez ömürboyu ve 54 yıla kadir hapis cezası istemi ile dava açıldı.

DHA