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İzmir Haberi: Şehit mübaşirin oğlu tahliye edildi

Şehit mübaşirin oğlu tahliye edildi
19:566 Ocak 2017
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Şehit mübaşirin oğlu tahliye edildi
Şehit mübaşirin oğlu tahliye edildi

İZMİR Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan mübaşir Musa Can'ın cezaevinde bulunan oğlu Emrah Can, resen tahliye edildi. Emrah Can, bugün sabah saatlerinde jandarmalar eşliğinde İzmir Adliyesi'ne gelerek babası için düzenlenen törene katıldı.
İzmir Adliyesi'ne yönelik olarak dün PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için bugün adliyede cenaze töreni düzenlendi. Törene, Musa Can'ın 15 gündür göçmen kaçakçılığından Karaburun Cezaevi'nde tutuklu bulunan oğlu Emrah Can da özel izinle jandarmalar eşliğinde katıldı. Ailesine sarılıp gözyaşı döken Can'ın, akşam saatlerinde tahliye edildiği öğrenildi.
Terör saldırısını göz önünde bulunan mahkemenin, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla hapis yatan Can'ı resen tahliye ettiği belirtildi.

 

DHA

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