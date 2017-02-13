Şehit özel harekat polisinin ailesine 246 bin TL yardım toplandı

ORDU Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi'nde görev yaparken, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen Özel Harekat polisi Birol Yavuz’un ailesine maddi destek amacıyla başlatılan kampanya sonucu 246 bin TL yardım toplandı.

Ordu Emniyet Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde görev yaparken, geçici görevle Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na giden ve burada 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen, Tokat Erbaa nüfusuna kayıtlı Özel Harekat polisi Birol Yavuz’un ailesine destek sağlamak amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geçen yıl yardım kampanyası başlatıldı. Ordu Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde yürütülen kampanya çerçevesinde 246 bin TL’lik yardım toplandığı belirtildi. Polis Eşleri Kaynaşma Yardımlaşma Derneği (PEKAY) Ordu Şube Başkanı, aynı zamanda Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik’in eşi olan Yasemin Çelik, şehit eşi Hatice Yavuz’u ziyaret ederek toplanan yardımı içeren banka hesap cüzdanını kendisine verdi.

DHA