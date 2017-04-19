Şehit polis, Bigadiç'te yarın toprağa verilecek

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesi'nde dün helikopterin düşmesiyle şehit olan 12 kişiden polis memuru 48 yaşındaki Ekrem Dereli'nin cenazesi, memleketi Balıkesir'in Bigadiç İlçesi'nde yarın öğlende toprağa verilecek.

Polis memuru Ekrem Dereli'nin şehit düşmesinin ardından eşi Rebia Dereli, çocukları Betül ve İbrahim Enes Dereli, şehidin ağabeyi Mehmet Dereli ve kardeşi Rıdvan Dereli, cenazeyi memleketine getirmek için dün gece İzmir'den uçakla Elazığ'a gitti. Parkinson hastası olduğu öğrenilen Rebia Dereli'nin rahatsızlığına rağmen ısrarla eşinin cenaze törenine gitmek istediği ve gece yarısı çocuklarıyla birlikte yola çıktığı belirtildi. Şehidin kızı Betül Dereli'nin üniversite, İbrahim Enes Dereli'nin ise lise öğrencisi olduğu öğrenildi.

Ekrem Dereli'nin uzun yıllar Kütahya'da çalıştığı, ikinci şark tayininin çıkmasının ardından ise Tunceli'ye gittiği belirtildi. Ailesinin, tayinin ardından Kütahya'da yaşamayı sürdürdüğü, yaklaşık 3 ay önce Plevne Mahallesi'nde Kiraz Sokak'ta bir ev kiralayarak, Balıkesir'e yerleştiği belirtildi. Şehidin Değirmenli'deki babaevi ile Balıkesir'de Plevne Mahallesi'ndeki evine Türk bayrağı asıldı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Şehidimizin ilimize nakil ve defin işlemleri ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz' denildi.

Cenazenin Elazığ'daki otopsi işlemlerinin tamamlanması ve yapılacak törenin ardından akşam saatlerinde Balıkesir'e getirilmesi, yarın öğle namazının ardından Bigadiç'in Değirmenli mahallesinde toprağa verilmesi bekleniyor.

DHA