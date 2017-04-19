Şehit polis Güdendede'nin cenazesi Konya’ya getirildi

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan 12 kişi arasında yer alan polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi Konya'ya getirildi.

Elazığ'da düzenlenen törenin ardından uçakla Konya'ya gönderilen şehit polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi, hava alanında silah arkadaşları, askeri erkan ve yakınları tarafından karşılandı. Şehidin Türk Bayrağı'na sarılı naaşı uçaktan indirilirken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının yardımıyla ayakta duran şehit babası Muzaffer Güdendede ise cenaze arabasının yanına kadar yürüyerek dua etti ve gözyaşı döktü.

Beyhekim Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehit polis memuru Azam Güdendede'nin cenazesi yarın öğle namazından sonra Musalla Mezarlığı'ndaki Namazgahta yapılacak törenin ardından Polis Şehitliği'ne defnedilecek.

DHA