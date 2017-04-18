Şehit polis için mevlit okutuldu

MARDİN'in Nusaybin İlçesi'nde geçen yıl PKK'lı teröristler tarafından açılan ateşte ağır yaralanan, kaldırıldığı GATA'da kurtarılamayarak şehit olan özel harekat polisi Hakan Yurtoğlu için memleketi Sivas'ta mevlit okutuldu.

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde geçen yıl 1 Nisan'da PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu başından yaralanan ve kaldırıldığı Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde (GATA) 17 gün sonra şehit olan 2 çocuk babası özel harekat polisi Hakan Yurtoğlu için şehadetinin birinci yılında mevlit okutuldu. Ailesi tarafından Ulu Camii'nde okutulan mevlide İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy, Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Adnan Oran, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, şehidin babası Mustafa Yurtoğlu, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okutulan mevlidin ardından ardından şehitler için dua edildi. Mevlide katılanlara polis tarafından gül suyu ile mevlit şekeri ikram edildi.

DHA