Şehit polis Kaplan, köyünde toprağa verildi

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde düşen helikopterde şehit olan polis memuru 26 yaşındaki Candaş Kaplan, Malatya'nın Akçadağ İlçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Elazığ'daki uğurlama töreninin ardından aynı kazada şehit olan mesai arkadaşı Hasan Yıldırım'ın cenazesi ile birlikte dün Malatya'ya getirilen şehit polis Candaş Kaplan'ın cenazesi bugün toprağa verildi. Şehit polis Yıldırım'ın cenazesi dün kentte toprağa verilirken, bugün Akçadağ ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'ne getirilen şehit polis Kaplan'ın cenazesi, burada düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında köyünde defnedildi.

Cenaze törenine Malatya Valisi Mustafa Toprak, 2'nci Ordu Kurmay Başkanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal ile çok sayıda vatandaş katıldı. Anne Gülbahar Kaplan'ın sinir krizleri geçirdiği cenaze töreninde şehidin asker olan kardeşi Çağdaş Kaplan da güçlükle ayakta durabildi.

Bu arada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Akçadağ Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi olan acılı baba Mustafa Kaplan'ı telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

DHA