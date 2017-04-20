Şehit polis Kilci, Kayserili son yolculuğuna uğurlandı

TUNCELİ'nin Pülümür İlçesi'nde meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen polis memuru 27 yaşındaki Ahmet Cihan Kilci'nin cenazesi, Kayseri'nin Hacılar İlçesi'nde kılınan öğle namazının ardından, kent merkezindeki Asri Mezarlıkta bulunan Polis Şehitliğinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit polis memuru Ahmet Cihan Kilci için Hacılar İlçesi Cami Kebir'de öğle namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Vali Süleyman Kamçı, şehidin kuzeni olan MHP eski Kayseri Milletvekili Hasan Ali Kilci, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Hacılar İlçe Belediye Başkanı Doğan Ekici, ilçe belediye başkanları, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehit polisin cenaze namazını İl Müftüsü Şahin Güven kıldırdı.

Şehidin kardeşi 14 yaşındaki Yusuf Kaan Kilci'nin yakasında ağabeyinin ıyla ağlayıp, 'Ağabey nereye' diye haykırması yürekleri dağladı. Şehit babası Ejder Kilci ile annesi Dilber Kilci gözyaşı döktü. Cenaze töreni sırasında fenalık geçiren anne Dilber Kilci'ye sağlık görevlileri müdahale etti. Şehit polisin babaannesi Şerife Kilci ise, torununun tabutuna sarıldı, ardından da ını öperek bir süre elinden bırakmadı.

İlçedeki bu törenin ardından uzun bir araç konvoyu eşliğinde şehit polis memuru Ahmet Cihan Kilci'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, kent merkezindeki Asri Mezarlığa getirilerek, buradaki Polis şehitliğinde toprağa verildi.

DHA