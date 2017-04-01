Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz adına futbol turnuvası

SİVAS'ta Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz anısına adını taşıyan futbol turnuvası düzenlendi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'nda şehit edilişinin 2'nci yıl dönümü nedeniyle Sivas Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından fuftbol turnuvası düzenlendi. Adliye birimleri ve barodan 8 takımın katıldığı turnuvanın açılışına Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, Baro Başkanı Avukat Hakan Bahadır, Sivasspor Asbaşkanı Faruk Taşseten, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, hakimler, savcılar, cezaevi müdürleri ve adli personel katıldı. Etkinlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, "31 Mart 2015 tarihinde şehit olan savcımızın anısını yaşatmak onu yad etmek amacıyla turnuvamıza savcımızın ismini koymayı uygun gördük. Turnuvamızın amacı Adliyemiz ve Baro Başkanlığımız arasında dostluk, beraberlik ve birliği sağlamaktır. Sporun önemini hepimiz biliyoruz. Bunu hayatımıza yaymaya çalışıyoruz" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise "Futbol birleştirici ve barıştırıcıdır. Böyle turnuvalar öncelik kazanırsa insanların sevgisi ve birbirine bağlılığı artar. Turnuvayı düzenleyen arkadaşları kutluyorum. Şehidimiz Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'a da rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. Adliye personeli tarafından 8 takımdan oluşan turnuvanın başlama vuruşunu Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba yaptı.

DHA