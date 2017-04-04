Şehit Uzman Çavuş Bingöl'ün 2 yaşındaki kızı Eylül öksüz kaldı

Nedim KOVAN/GÜLYALI (Ordu), (DHA)– ŞIRNAK’ın Gabar Dağı’nda düzenlenen operasyonda PKK’lı teröristlerin araziye yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ufuk Bingöl’ün cenazesi, askeri uçakla OrduGiresun Havalimanı’na getirildi. Şehit cenazesi buradan toprağa verilmek üzere Giresun’a götürüldü.

Şırnak’ın Gabar Dağı’nda PKK’lı teröristlere yönelik operasyon esnasında, teröristlerin araziye yerleştirdiği patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Giresun Akçalı Köyü nüfusuna kayıtlı, evli ve 1 çocuk babası Uzman Çavuş Ufuk Bingöl’ün, Türk Bayrağı'na sarılı naaşı askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi.

Şehit Ufuk Bingöl’ün cenazesi burada askeri tören mangası tarafından karşılandı.

Karşılama törenine Başbakan Yardımcıları Nurettin Canikli ve Numan Kurtulmuş, Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Giresun Valisi Hasan Karahan, milletvekilleri, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı. Nurettin Canikli ve Numan Kurtulmuş, şehidin babası Arif Bingöl'e taziyede bulundu.

Uçaktan askerler tarafından alınan şehit Bingöl’ün cenazesi daha sonra omuzda cenaze aracına taşındı.

Şehidin İstanbul’da oturan eşi Ayşegül Bingöl ile Emine Eylül adındaki küçük kızı da aynı uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na geldi. Şehidin eşi Ayşegül Bingöl gözyaşlarına boğulurken, baba Arif Bingöl ise fenalık geçirdi.

Karayoluyla Giresun’a gönderilen şehit Ufuk Bingöl’ün cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Akçalı Köyü’nde son yolculuğuna uğurlanacak.

DHA