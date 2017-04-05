Şehit Uzman Çavuş'u, Akşehir'de 6 bin kişi uğurladı

ŞIRNAK'ta Gabar Dağı'nda operasyon sırasında PKK'lı teröristlerce araziye döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 3 askerden 26 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yunus Ertürk'ün cenazesi, memleketi Konya'nın Akşehir İlçesi'nde 6 bin kişinin katıldığı törenin ardından toprağa verildi. Şehidin eşi Firdevs ve annesi Ayşe Ertürk, askerlerin arasına girip Türk bayrağına sarılı tabutunu taşıdı.

Şehit Uzman Çavuş Yunus Ertürk'ün cenazesi bugün Akşehir Devlet Hastanesi Morgu'ndan alınıp, helallik alınmak için Doğrugöz Mahallesi'ndeki baba evine getirildi. 2 yaşında Elif adında kıza olan şehidin, Uzman Çavuşluktan önce mobilya döşemeliği ustalığı yaptığı öğrenildi.

'ÇIK DA GEL BENİ BIRAKMA'

Şehit eşi ev kadını Firdevs Ertürk, cenaze aracına çıkıp eşinin tabutuna sarılıp, "Çık da gel beni bırakma. Seni nasıl sığdırdılar bu tabuta" diyerek ağladı. Bu sırada yakınları cenaze indirip sakinleştirmek istedi ancak Firdevs Ertürk, "Ben burada gideyim" deyip inmek istemedi. Ardından yeniden eşinin tabutuna sarılıp, "Hainler" diyerek ağladı. Şehit babası Mehmet Ertürk, annesi Ayşe Ertürk ve şehidin iki kız kardeşi ve diğer yakınları da tabuta dokunup ağladı.

Şehidin cenazesi duanın ardından tekbir sesleri ve 'Şehidim hakkını helal et bize', 'Vatan sana canım feda', 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları eşliğinde baba evinden törenin yapılacağı Merkez Camii'ne uğurlandı.

OMUZLARINDA TAŞIDILAR

Törene Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Ak Parti Konya milletvekilleri Mustafa Baloğlu, Hacı Ahmet Özdemir, ailesi, yakınları ve yaklaşık 6 bin kişi katıldı.

Şehidin cenazesi Merkez Camii'ne getirildiğinde ise eşi Firdevs, annesi Ayşe Ertürk ve diğer yakınları askerlerle birlikte, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu cenaze aracından alınıp, tören alına kadar taşıdı. Buruda da eşi, annesi, babası ve kardeşleri, tabuta sarılıp ağladı.

Şehidin cenazesi, cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

DHA