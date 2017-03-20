Şehitleri buğday çorbası, üzüm hoşafı ile andılar

İZMİR Valiliği tarafından düzenlenen '18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' etkinliğinde Konak Meydanı Vilayet binası önünde temsili Çanakkale cephesi canlandırıldı. Çanakkale'de savaşan askerlerin verdiği mücadelenin daha iyi anlaşılması için de İzmirliler'e yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve karabuğday ekmeği dağıtıldı.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İzmir'de Valilik tarafından düzenlenen etkinlik İzmirlilerden ilgi gördü. Konak Meydanı Valilik binası önünde gerçekleşen etkinlikte temsili Çanakkale cephesi canlandırıldı. Etkinliğe ilgi gösteren İzmirliler, top, dürbün, siper veya sedye üzerindeki askerleri canlandıran görevlilerle çekildi. Dev ekrandan Çanakkale Savaşı'yla ilgili belgesel film gösterimi yapıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da etkinlikte yeraldı.

Temsili Çanakkale cephesini inceleyen Ayyıldız ve Aydoğan daha sonra Çanakkale Menüsü'nün dağıtımını yaptı. Ayyıldız ve Aydoğan, kazanlardan kepçelerle tabaklara yağlı buğday çorbası doldurdu. Sıraya gelen İzmirliler Çanakkale'de askerlerin yediği yağlı buğday çorbası, üzüm hoşafı ve karabuğday ekmeği aldı. Etkinlik şehitler ve gaziler için okunan duayla sona erdi. Vali Erol Ayyıldız yaptığı açıklamada, Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü sebebiyle o günleri yaşatmak, Çanakkale'de Mehmetçiğin ne hissettiğine bir nebze de şahit olmak için bun etkinliği düzenlediklerini söyledi. Ayyıldız şöyle konuştu:

"İzmirlilerden yoğun bir ilgi oldu. İnanıyoruz ki şehitler ölmez. Onlar yaşıyorlar . Onların manevi huzurunda, onlara layık şekilde emanetlerini ilelebet muhafaza edeceğimizin sözünü tutma anlamında bu etkinliği yaptık. Şehitlerimize Cenabı Hak'tan gani gani rahmet diliyoruz. Hepsinin ruhlar şad olsun. Emanetlerine sahip çıkacağımıza söz veriyoruz. Sağlık, sıhhat, mutluluk içinde bu ülkede yaşamaya ve dünyaya da adaleti, güvenlik ve esenliği sunma anlamında inşallah muvaffak oluruz."

DHA