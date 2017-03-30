Şehitlikteki mezar taşlarını söktüler

SAMSUN'da İsa Baba Camisi Türbesi ve Şehitliği'ndeki 39 şehit merzarından 11'nin taşları, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yerinden söküldü. Yere bırakılan mezar taşlarının kim tarafından bu hale getirildiği ise polis tarafından soruşturuluyor.

Olay İlkadım İlçesi Cedit Mahallesi İsa Baba Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler, dün gece İsa Baba Camisi Türbesi ve Şehitliği'ne girip, Osmanlı'nın son dönemlerinde, Rum çetelere karşı mücadelede ölen Samsunlular'a ait, adları bilinmeyen ve üzerlerinde Türk bayrağı bulunan, etrafı demir korkulukla çevrili, 39 şehit mezarından 11'inin taşlarını yerinden söktü. Şüpheliler ardından kaçtı.

Caminin müezzini Halil Akgül bugün öğle saatlerinde şehitliği kontrol ettiğinde mezar taşlarının yerinden sökülüp yere bırakıldığı fark edince olayı polise bildirdi. Şehit mezarlığına gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri sökülen mezar taşlarının üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

İsa Baba Camisi Türbesi ve Şehitliği müezzini Halil Akgül, "Öğle namazından sonra caminin etrafını gezdim. İsa Baba Türbesi'nin etrafından bulunan şehitlikteki mezar taşlarının yıkılmış olduğunu gördüm. Bu mübarek günde bunun yapılması benim zoruma gitti. Bunu yapanları Allah'a havale ediyorum" dedi.

Polis olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA