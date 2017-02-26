Şekerbank’tan çiftçi ailelere 1.2 milyar lira finansman

Şekerbank, 2016 sonu itibariyle toplam kredi büyüklüğünü 17.6 milyar liraya, solo aktif büyüklüğünü 23.8 milyar lira ulaştırırken 125.2 milyon lira net kar elde etti.

Şekerbank'tan yapılan açıklamaya göre, kuruluş amacı tarımın finansmanı olan Şekerbank, kırsal bölgelerden kente göçü engellemek ve sürüdürülebilir tarımı desteklemek amacıyla başlattığı ‘Aile Çiftçiliği Bankacılığı’ kapsamında, 2016 yılında çiftçi ailelere toplam 1.2 milyar lira finansman sağladı. Özellikle Anadolu’da köklü ve yaygın mevduat müşteri tabanına sahip Şekerbank’ın toplam mevduat hacmi bir önceki yılsonuna göre yüzde 8.5 artışla 16.1 milyar liraya yükseldi. Banka, 2016 yılında, tabana yaygın mevduat yapısını daha da kuvvetlendirilerek 1 milyon lira altı bireysel mevduatta yüzde 47 büyüme sağladı.

31 Aralık 2016 itibarıyla solo aktif büyüklüğü 23.8 milyar lira olan bankanın toplam özkaynakları da 2.5 milyar lirayı aştı.

Servet Taze: “Kredilerin yarısı KOBİ ve çiftçiye”

Bankanın 2016 finansal performansına ilişkin değerlendirmede bulunan Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, ekonominin ve üretimin bel kemiği olan KOBİ, esnaf ve çiftçilere verdikleri desteği artırarak sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi: “2016 yılında da üretenlere, ülke ekonomisine kaynak sağlamaya devam ettik. 2016 sonu itibariyle 17.6 milyar lira olan toplam kredi hacmimizin yaklaşık yüzde 50’sini KOBİ ve tarım kredileri oluşturdu. Önümüzdeki dönemde de odak stratejimiz doğrultusunda en yüksek büyüme hedefimiz KOBİ tanımı içinde yer alan tarım, mikro ve küçük ölçekli işletme segmentlerinde olacak.”

“Kredi miktarından çok destek olduğumuz kişi sayısı önemli”

Servet Taze, Şekerbank’ın ‘Anadolu Bankacılığı’ misyonuna değinerek, kredilerde hacimden ziyade ulaştıkları ve üretimine katkı sağladıkları kişi sayısını önceliklerine aldıklarının altını çizdi. Taze sözlerini şöyle sürdürdü: “KOBİ’lerde ortalama müşteri başına kredi tutarımız 72 bin lira ile sektör ortalamasının yarısı civarında ve bu da mikro ve küçük işletmelerde yaygın müşteri tabanımızın en önemli göstergesi niteliği taşıyor. Nispeten daha az tutarlı ve tabana yaygın finansmanı artırarak finansal kapsayıcılıktaki öncü rolümüzü korumaya devam edeceğiz.”

DHA