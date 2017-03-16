Selahattin Demirtaş: SEGBİS ile yargılama fiili bir işkence

İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)MERSİN'de yaptığı konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, SEGBİS ile yapılan yargılamanın fiili bir işkence ve hukuksuz bir uygulama olduğunu söyledi.

'Hakaret, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama' suçlaması hakkında 4 yıl 8 ay hapis cezası istenen Selahattin Demirtaş, Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu olduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmaya çok sayıda HDP'li ve Demirtaş'ın avukatlarının yanı sıra HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım katılırken, Davutoğlu'nun avukatı ise duruşmaya mazeret bildirerek katılmadı. Savunmasını yapan Demirtaş, hakkında açılan çok sayıda dava nedeniyle fiilen mahkemede olmasının imkansız hale getirildiğini vurguladı. Demirtaş, SEGBİS üzerinden savunma yapmak zorunda bırakıldığını, SEGBİS ile yapılan yargılamanın da fiili bir işkence ve hukuksuz bir uygulama olduğunu kaydetti. EŞ GENEL BAŞKANIMIZ YARGI OPERASYONU İLE TASFİYE EDİLDİ

Bu uygulamanın kabul edilecek bir yanının olmadığını belirten Demirtaş savunmasında şunları söyledi:

"Ben Türkiye'nin en büyük üçüncü partisinin eş genel başkanıyım. Diğer Eş Genel Başkanımız yargı operasyonu ile tasfiye edildi. Bu bir suçtur. Yargının bu suça alet olmaması gerekir. Herkes bilsin ki biz adil bir yargıya saygılı olacağız. Ama herkes bilsin ki bugün iktidarı elinde tutanlar ortalığa korku yaydılar diye biz de korkacak değiliz. Mahkemenizin de adalet ve Allah korkusu dışında bir şey taşımadığını umut ediyorum. Mahkemenizden talebim somut norm denetimi yapılması açısından dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin değişikliğin Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesini ve yargılamanın durdurulmasıdır."

Mahkeme eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

BEHÇET YILDIRIM: EŞ GENEL BAŞKANIMIZ SEGBİS YOLUYLA GÖRÜYORUZ

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Eş genel başkanımız SEGBİS yoluyla canlı yayındaydı. Referandum sürecinde, Cumhurbaşkanı ve Başbakan kanal kanal geziyor canlı yayında, ama biz SEGBİS yoluyla Eş Genel Başkanımızı ancak görebiliyoruz. Son derece moralliydi, güzel mesajlar ve hukuk dersi verdi."

DHA