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İzmir Haberi: Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP'li kadınlar 'hayır' yazısı oluşturacak

Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP'li kadınlar 'hayır' yazısı oluşturacak
13:096 Mart 2017
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Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP'li kadınlar 'hayır' yazısı oluşturacak
Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP'li kadınlar 'hayır' yazısı oluşturacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, yarın İzmir Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda kadınlarla birlikte yan yana durarak 'hayır' yazısı oluşturacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeynep Altıok ve Selin Sayek Böke ile birlikte CHP İzmir Kadın Kolları tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katılacak. Etkinlik kapsamında CHP’li kadınlar Salı günü saat 12.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda toplanacak. Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanısıra Altıok, Böke, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş'ın katılacağı etkinlikte 365 kadın yan yana durarak 'hayır' yazısı oluşturacak.
Selvi Kılıçdaroğlu daha sonra Dikili'de Kadın El Emeği Pazarı’nı ziyaret ederek Dikilili kadınlarla buluşacak.

 

 

DHA

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