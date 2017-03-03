Semanur’un İstiklal Marşı azmi birincilik getirdi

MARDİN’in merkeze bağlı Yalım Mahallesi’nde oturan 10 çocuklu ailenin 9 yaşındaki kızı Semanur Bakay, merkez Artuklu İlçesi’nde İstiklal Marşı’nı en iyi okuya öğrenci seçildi.

Daha önce ‘Köy’ statüsünde olan Yalım Mahallesi’ndeki Yalım İlkokulu 3-B sınıfı öğrencisi Semanur Bakay, Mardin’de geçen yıl düzenlenen ‘En İyi İstiklal Marşı’nı okuma Yarışması’na katıldı. Annesi, 9 kardeşi ve cevizli sucuk imal ederek geçimlerini sağlayan babası ile birlikte oturdukları 12 kişilik evlerinde derslerini çalışırken İstiklal Marşı’nı büyük heyecan içerisinde arkadaşlarına okurken öğretmeni Atiye Kaya tarafından görüntülenen Semanur Bakay, İstiklal Marşı’nın tüm dizelerini ezbere okurken yaptığı hareketlerle coşkusunu arttırdı. Geçen yıl ikinci olunca büyük üzüntü yaşayan Semanur Bakay, bu yıl yine aynı yarışmaya katıldı. Derslerinde son derece başarılı olan Semanur, Merkez Artuklu İlçesi’nde yapılan yarışmada göğsünde ay-yıldız bulunan kırmızı elbisesi ile büyük heyecanla okuduğu İstiklal Marşı ile jüriden en fazla puanı alarak birinci oldu.

Sevincini öğretmeni Atiye Kaya ve arkadaşları ile paylaşan Semanur Bakay, önümüzdeki hafta yapılacak il birinciliğine katılacak.

DHA