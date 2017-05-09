Şemdinli'de 15 bin kaçak ampul ele geçirildi

HAKKARİ,(DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde jandarma tarafından yapılan operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan 15 bin adet ampul ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada,'İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Şemdinli İlçesi Gelişen Köyü'nde bir şahsın ev ve eklentilerinde gümrük kaçağı malzeme bulunduğuna dair bilgi edindi. Bunun üzerine, şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 15 bin adet gümrük kaçağı ampul ele geçirilmiştir. Şahıs hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatılmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir' denildi.

DHA