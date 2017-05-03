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Hakkari Haberi: Şemdinli'de 388 av tüfeği ele geçirildi

Şemdinli'de 388 av tüfeği ele geçirildi

15:393 Mayıs 2017
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Şemdinli'de 388 av tüfeği ele geçirildi
Şemdinli'de 388 av tüfeği ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda av tüfeği, kurusıkı tabanca, kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi. 
Hakkari Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organiza Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından ilçenin Alan Köyü'ne ortak operasyon yapıldı. Operasyonda 388 av tüfeği, 72  kurusıkı tabanca, 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, 5 ton gümrük kaçağı mazot ele geçirilirken, 3 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. 

DHA

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