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Hakkari Haberi: Şemdinli'de akıntıya kapılan 3 kaçağın cesedi bulundu

Şemdinli'de akıntıya kapılan 3 kaçağın cesedi bulundu
20:1926 Mart 2017
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Şemdinli'de akıntıya kapılan 3 kaçağın cesedi bulundu
Şemdinli'de akıntıya kapılan 3 kaçağın cesedi bulundu

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde Hacı Bey Çayı'nı yüzerek yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken akıntıya kapılan 3 kaçağın cesedi bulundu.
Olay dün gece Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'ne bağlı Samanlı Köyü'nde meydana geldi. Irak'tan kaçak yollarla Türkiye'ye girmek isteyen 3 kişi sınırdaki Hacı Bey Çayı'nı geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Gözden kaybolan kaçakların cesedi yapılan aramalarda bugün sabah saatlerinde  bulundu. Yabancı uyruklu 3 kişinin cesedi Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

DHA

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