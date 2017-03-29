Şemdinli'de görevli Dr. Çaka, 14 ayda 2 bin ameliyat yaptı

HAKKARİ’nin Şemdinli İlçesi’nde görev yapan Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Mehmet Çaka, ilçede 14 ayda 2 bin ameliyat yaptı. Uzman Dr. Çaka, Şemdinli’de özellikle kıl dönmesinin çok fazla yaygın olduğunu, en çok kadınlarda görüldüğünü söyledi.

Şemdinli Devlet Hastanesi’nde 2015 yılından bu yana görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Çaka, yaptığı ameliyatlarla adından söz ettiriyor. Şemdinli'de 14 ayda 2 bin ameliyat yapan Op. Dr. Mehmet Çaka, Şemdinli Devlet Hastanesi’nde tarihin en çok ameliyat yapan doktor unvanına sahip. Uzm. Dr. Çaka, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde 2 Tirod Kanseri boyun diseksiyonu ameliyatı da yapıldığını, hastalarının da sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Yalnızca Şemdinli'den değil, Van ve komşu ülkeler olan İran, Irak'tan da hastalarının olduğunu anlatan Çaka, "Özellikle İran ve Irak’tan gelen hastalarımız kanser tanısı konulan guatr hastalarıdır. Burada Şemdinli imkanları içerisinde iki tane troid kanseri olan hastamıza boyun diseksiyon yaptık. (boyun bölgesindeki sıçrama ihtimali olan lenf nodları çıkartılması) Boyun diseksiyonu Türkiye genelinde çok nadir hastanelerde, eğitim ve araştırma hastanelerinde ya da tıp fakültelerinde yapılmaktadır. Aynı zamanda burada kolon kanseri, mide kanseri ameliyatlarının yanı sıra, meme kanseri ve meme cerrahisi, mide ameliyatı, Ortopedi doktoru olmadığı zamanlarda tendon kesileri ameliyatı, üroloji doktoru olmadığından inmemiş testis ve hidrosel ameliyatı, damar kesileri ameliyatı ve 300’e yakın sünnet ameliyatı yaptık" dedi.

ŞEMDİNLİ'DE KIL DÖNMESİ OLDUKÇA FAZLA

Türkiye genelinde erkeklerde daha fazla görünen kıl dönmesinin Şemdinli'de kadınlarda daha fazla olduğunu da belirten Dr. Çaka, bu oranın Türkiye literatüründe şaşırtacak durumda olduğunu söyledi. Dr. Çaka, "Burada en çok karşılaştığımız hastalıklardan bir tanesi de kıl dönmesidir. Kıl dönmesinde yaklaşık 300’den fazla ameliyat yaptık. Kıl dönmesi Türkiye literatüründe şaşırtacak bir düzeyde. Genelde erkeklerde 2 kat fazla görülen kıl dönmesi Şemdinli’de ne yazık ki tam tersi bir durum var. Burada kadınlarda daha fazla görülüyor" dedi.

DHA