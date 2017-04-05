Şemdinli'nin 1 köy ve 3 mezrasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Behçet DALMAZ/ HAKKARİ,(DHA)HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu ve bağlı 3 mezrada bölgedeki operasyonlar nedeniyle bugünden itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hakkari Valiliği, sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bölgelerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli İlçesine bağlı Altınsu Köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde Mezraları mülki sınırları içerisinde icra edilecek operasyon esnasında vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile emniyetli şekilde seyahat etme hürriyetinin ortadan kalkacağı değerlendirildiğinden, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince İlimiz Şemdinli İlçesine bağlı Altınsu Köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde Mezraları Mülki sınırları içerisinde 5 Nisan 2017 günü saat 03.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş olup, İlimiz Şemdinli İlçesine bağlı Altınsu Köyü ile Dereboyu, Meydan ve Elde Mezraları Mülki sınırları içerisine giriş-çıkışlar da yasaklanmıştır" denildi

DHA