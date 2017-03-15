Şener: Bu anayasa değişikliğiyle Türkiye’deki devlet düzeni değişecek

– KAPATILAN Türkiye Partisi’nin eski Genel Başkanı Abdüllatif Şener, “Bu anayasa değişikliğiyle Türkiye’deki devlet düzeni değişecek. İşin özüne bakarsanız bu değişiklikle cumhurbaşkanlığı makamında kim oturursa onun yetkilerini arttıracağız” dedi.

Abdüllatif Şener, Antalya’nın Serik İlçesi’nde bir düğün salonunda düzenlenen anayasa değişikliği referandumuna ilişkin toplantıya katıldı. Toplantıda, Muratpaşa Belediye Başkanı CHP’li Ümit Uysal ve MHP eski milletvekili Nesrin Ünal da yer aldı.

‘SÖZ KONUSU OLAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİDİR’

Toplantıda konuşan Abdüllatif Şener, 16 Nisan referandumunun bir partiye oy verildiği şekliyle görülmemesi gerektiğini vurgularken, “Burada doğrudan doğruya söz konusu olan anayasa değişikliğidir. Bu değişiklik ne getiriyor bunu incelememiz lazım. Oyumuzu ve kararımızı buna göre vermemiz lazım. Partizanlıkla, birilerine duyduğun yürekten sevgilerle bir şeyler yapılırsa, vatan sevgisi bu saydıklarımızın hepsinin gerisinde kalmış demektir” dedi.

‘BAKARSINIZ Kİ DELİ RÜZGAR ESER’

Verilecek oylarla anayasa değişikliğini kabul ya da reddedileceğini aktaran Şener, şöyle dedi:

“Bu anayasa değişikliğiyle Türkiye’deki devlet düzeni değişecek. İşin özüne bakarsanız bu değişiklikle cumhurbaşkanlığı makamında kim oturursa onun yetkilerini arttıracağız. Cumhurbaşkanının yetkileri öylesine artacak ki bu yetkiler çağdaş, medeni, demokratik hiçbir ülkede hiçbir kişiye verilmemiştir. Bu kadar yetkili bir cumhurbaşkanı seçeceğiz. 2.5 sene sonra kimin cumhurbaşkanı seçileceğini kimse bilemez. Kimsenin garantisi yoktur. Dünyada bulunmayan bu yetkileri ama belli olmaz bir de bakarsınız ki deli rüzgar eser Allah’ın deli bir kulu cumhurbaşkanı olur, bu yetkilerin tamamını bu Allah’ın deli kulu kullanır.”

DHA