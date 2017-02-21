Şentop; Anayasa'yı Acemi şoför arabasına benzetti: Asıl çözüm yeni Anayasa'da

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop,mevcut anayasayı çift direksiyon ve mekanizmalı acemi şoför arabasına benzetirken, "AK Parti, cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sağda oturan adamı önce etkisiz hale getirdi, sonra arabadan aşağı attı. Sağ tarafta adam yok. 15 Temmuz’da birileri çift mekanizması bulunan arabanın boş olan o sağ tarafa oturmak istedi. Kapıyı açmaya çalıştılar hep beraber tekrar aşağı attık" dedi. Şentop Türkiye’nin halkın oyları ile seçilmiş bir meclisin sivil bir anayasa yapacağı bir günü hasretle beklediğini söyledi.

, Avcılar Kültür, Sanat, Eğitim Vakfı (AKSEV) tarafından Avcılar'daki kamu kuruluşlarında çalışanlara yönelik anayasa değişikliğini konu alan konferans düzenlendi. Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan başta olmak üzere kamu kuruluşlarında çalışanların yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Burak Ali Tepe ve partililerin de ilgi gösterdiği konferansta konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, referanduma götürülen anayasada değişiklik içeren maddeleri anlattı. Türkiye'de 1982 Anayasası yürürlüğe girdiğinden bu yana üzerinde 18 ayrı değişiklik yapıldığını, yüzde 70'lik bölümünün değiştirildiğini anlattı. Prof.Dr. Şentop, "Aslında bütün sorunumuzun çözümü yeni anayasa yapmaktadır. Türkiye’nin halkın oyları ile seçilmiş bir meclisin sivil bir anayasa yapacağı bir günü hasretle beklediğini burada ifade edeyim. Anayasa ile ilgili sorunlarımızın çözüleceği gün, o gündür. Biz vesayetin tam anlamı ile tasfiyesi için bu anayasa değişikliğini yapıyoruz" dedi.

Türkiye'de tüm çabalara rağmen vesayetin tasfiye edilemediğini ifade eden Şentop, bir tarafta seçime girerek, yerel yönetimlere, parlamentoya seçilenler, hükümet, diğer tarafta ise seçime ihtiyacı olmayan asker, sivil, yüksek bürokratlar, yargı anayasa mahkemesinin oluşturduğu bir iktidar alanı oluşturulduğunu temel kararları da bu kesimin verdiğini söyledi. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acemi sürücü eğitimi verilen araçlar var. Dışarıdan baktığınızda normal trafikte seyreden araçlar gibidir. Bu araca biz anayasa diyoruz. Dışarıdan baktığınızda başka ülkelerin anayasalarından bir farkı yok. Fakat bunun içinde diğerlerinden farklı olarak sağ tarafında oturan kişinin de araca kumanda etmesine imkan veren aparat, mekanizmalar var yani gaz pedalı, fren, debriyaj var. Bazılarında direksiyona yön veren alet de var. Dışarıdan bakarsanız aracı sol tarafta oturan kullanıyor gibi görünür. Ama sağ tarafta oturan eğitmen kritik yerlerde buna müdahale ediyor. Hızlı giderse yavaşlatıyor veya hızlandırıyor, bazen onu devre dışı bırakarak, hatta 12 Eylül 1980’de olduğu gibi araçtan atarak devre dışı bırakarak 12 Mart 1960’ta olduğu gibi sağ taraftan aracı yönetmeye başlıyor. Bizim istediğimiz bu araç normal trafikte seyreden araçlar gibi olsun. Bugün hükümeti değil meclisi millet seçiyor. Böyle olunca dışarıdan bu meclis içindeki dengeleri değiştirerek hükümet kurdurup, değiştirebiliyorsunuz. AK Parti cumhurbaşkanımızın öncülüğünde sağda oturan adamı önce etkisiz hale getirdi, sonra arabadan aşağı attık, Sağ taraf boş. Fakat biri oturursa araca kumanda edebileceği mekanizma duruyor. 15 Temmuz’da birileri boş olan o sağ tarafa oturmak istediler, kapıyı açmaya çalıştılar hep beraber tekrar aşağı attık. Esas başarı yapmamız gereken o mekanizmaları sökmek."

Anayasa maddelerindeki değişikliklere ilişkin eleştirilere yanıtlar veren, bunun ilk kez dile getirilmediğini anlatan Prof.Dr. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 35 günlük başbakanken 20 Nisan 2003’te bir televizyon programında başkanlık veya yarı başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğini, 1988 yılı Nisan ayında çıkardıkları 'Teklif' dergisinde o tarihte AK Parti İl Başkanı Erdoğan'dan da görüş aldıklarını "Prensip olarak başkanlık sistemi daha doğru" dediğini anlattı.

DHA