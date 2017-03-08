Serada çalışan kadınlara güneş kremi ve eldiven

MERSİN'in Anamur Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Türe, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle seraları gezip, tarım işçisi kadınlara eldiven ve güneş kremi dağıttı.

Belediye Başkanı Mehmet Türe, çilek seralarının içerisinde çalışan kadınları, Başkan Yardımcısı Hüseyin Gürel ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fatma Çetinkaya ile birlikte ziyaret etti. Kadınların gününü kutlayan Başkan Türe, tarım işçilerine güneş kremi ve eldiven dağıttı.

Bu sırada kadın işçilerden biri, "Geçen yıl bizi sinemaya götürmüştünüz. Bu yıl yok mu" dedi. Başkan Türe, kadınlara sinema sözü verdi.

Kadınların gerek ülke ve gerekse aile ekonomisine bu şekilde çalışarak katkıda bulunmalarının takdire değer olduğunu kaydeden Başkanı Türe, "El emeği alın teri ile çalışan, evine helal yoldan ekmek götüren değerli kadınlarımızı çalıştıkları yerde o kadınlarımızın değerini anlamamız gerekiyor" diye konuştu.

DHA