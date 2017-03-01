'Serbest Bölgelere vergi istisnası ihracata yeni motivasyon'

İstanbul Atatürk havalimanı Serbest Bölgesi Genel Müdürü (İSBİ) Ergenekon Küçük, 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun İhracatçıya kolaylıklar getirdiğini belirterek “ihracatçı yeni pazar arayışında artık daha serbest” dedi.

Ergenekon Küçük, yaptığı açıklamada Türkiye’nin yeni ihracat pazarları arayışlarına destek olacak 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda değişiklik yapıldığını hatırlattı. Yasa değişikliğiyle serbest bölgelerde ihracat odaklı üretim faaliyetinde bulunan şirketlere sağlanan vergisi istisnalarının sürdüğünü dile getiren Küçük, serbest bölgelerden tamamı yurt dışına verilmek kaydıyla depolama, elleçleme, montaj-demontaj, tamir bakım onarım ve test etme gibi lojistik faaliyetlerin de ‘kurumlar vergisinden’ muaf tutulmaya başlandığını bildirdi. Küçük, Türkiye’den serbest bölgelere ve serbest bölgelerden yurt dışına yapılacak nakliye hizmetlerinde de KDV’den muaf olunacağını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu kanunun yasalaşması tüm Serbest Bölgeler camiası için yeni bir motivasyon yaratmıştır. Yeni ihracat pazarları arayışına daha uygun maliyetlerle hizmet ihracatı yapılmasını hedefleyen bu düzenlemeyle bölgelerin dinamiğinin değişecek, bu anlamda yeni yatırım olanakları oluşacaktır. Bölgemiz ekonomik koşulların birçok dış ve iç etkenle sınırlı olduğu bir dönemde ciddi yatırımlar almıştır. Birçok yabancı otomotiv markasına yedek parça üreten bir üretici firma, Şubat 2016 itibariyle üretim faaliyetlerini İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinde gerçekleştirmektedir. Bu anlamda bölgemiz orta ölçekli üretim faaliyetlerinde bu tip firmalarında bölgemizde yatırım yapmasıyla yeni bir kümelenme modeli olan ‘Yazılım ve Teknoloji geliştirme kümelenmesi’ ile alternatif yeni bir yapı kazanmıştır.”

Küçük, hali hazırda yüzde 70 doluluğa sahip İstanbul Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinde 2017-2019 yıllarında yeni firmalardan gelecek talepler doğrultusunda yeni yatırımların fizibilitelerine başlandığını söyledi.

DHA