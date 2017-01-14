Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İstanbul Haberi: Seren Serengil'in eski eşini vuran kişinin kimliği belirledi

Seren Serengil'in eski eşini vuran kişinin kimliği belirledi
17:0614 Ocak 2017
Son Dakika Haberi
Seren Serengil'in eski eşini vuran kişinin kimliği belirledi
Seren Serengil'in eski eşini vuran kişinin kimliği belirledi

ŞARKICI Seren Serengil’in eski eşi Musa Melih Aytun’u bir gece kulübünde silahla vuran kişinin kimliği belirlendi. Polis  K.S. adlı saldırganı yakalamak için operasyonlara devam ediyor.
Beşiktaş, Ulus’ta dün gece meydana gelen olayda Musa Melih Aytun, silahlı bir kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırgan dışarı çağırdığı Musa Melih Aytun’u baldırından tabancayla vurarak yaraladıktan sonra kaçmıştı.
Olaydan sonra Asayiş şube müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturmada saldırganın kimliği tespit edildi. Şüpheli K.S. her yerde aranmaya başlandı. Organize Şube Müdürlüğünün bir süre önce operasyon yaptığı yer altı dünyasının tanınmış ailelerinden olan şüpheli yakalandıktan sonra olayın sebebinin ortaya çıkacağı öğrenildi.
 

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar