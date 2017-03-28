Şerit ihlali yapan otomobil hafif ticari kamyonete çarptı: 5 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek hafif ticari kamyonete çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece geç saatlerde Müftü Mahallesi Devrek Yol Ayrımı Mevkii'nde meydana geldi. Yeşiltepe Mahallesi'nden kent merkezine giden 22 yaşındaki Cihan İnci, yönetimindeki 67 SD 352 plakalı otomobil, sürücüsünün kavşağa hızlı girmesi soncu önce orta refüje çarptı. Kontrolden çıkan otomobil daha sonra yan refüje vurduktan sonra karşı şeride geçerek 40 yaşındaki Dursun Kertlez yönetimindeki 34 ND 2140 plakalı hafif ticari kamyonete çarptıktan sonra yoldan çıkarak durdu. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada, otomobilde bulunan üniversite öğrencileri 20 yaşındaki Hilal Çetin, 21 yaşındaki Sümeyye Halisküçük, 22 yaşındaki Mesut Perçi ve 20 yaşındaki Abdussamet Çakır ile hafif ticari kamyonet sürücüsü Dursun Kertlez yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Ereğli Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Sürücü Cihan İnci'nin, kazadan hemen sonra olay yerinden kaçtığı belirlendi. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA