Serveti için eşini öldürten kadına müebbet, katile 20 yıl hapis

ANTALYA'da ayrı yaşadığı eşi Hüseyin Günaydın'ı, serveti için eniştesi Veli İlkhan Taşkın'a öldürttüğü iddia edilen Ayşe Dudu Günaydın, ömürboyu hapse mahkum edildi. 20 yıl 10 ay hapis cezası verilen Taşkın ise cinayeti 300 bin lira ve fabrikada yöneticilik vaadiyle işlediğini; baldızının, "Domuz ölmedi daha, ne zaman yapacaksın" diye baskı yaptığını söyledi.

Çağsan Yalıtım Cam Sanayi'nin sahibi 56 yaşındaki Hüseyin Günaydın, 11 Mayıs 2011 tarihinde pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan Günaydın'ın bacanağı 28 yaşındaki Veli İlkhan Taşkın ile arkadaşı 27 yaşındaki Gürcan Yeşilkaya, tutuklandı. İki sanık, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, cinayetten suçlu bulunarak, Mayıs 2013'te ömürboyu hapse mahkum edildi.

CEZAEVİNDEN MEKTUP YAZDI

Ancak sanıklardan Veli İlkhan Taşkın, bir süre sonra cezaevinden savcılığa gönderdiği mektupta, baldızı 46 yaşındaki Ayşe Dudu Günaydın'ın azmettirdiğini iddia etti. Taşkın, baldızının ayrı yaşadığı kocasını serveti için öldürttüğünü, cinayeti işlemesi karşılığında kendisine 300 bin lira ve fabrikada yöneticilik vadettiğini, ancak paranın ödenmediğini öne sürdü. Taşkın'ın iddiası üzerine Ayşe Dudu Günaydın'ın telefonları teknik takibe alındı. Suç unsurları görülmesi üzerine Günaydın ile cinayet suçunda kullanıldığı iddia edilen cep telefonu hattının sahibi Erkan Baysal tutuklandı.

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Ayşe Dudu Günaydın 'tasarlayarak insan öldürmeye azmettirme' suçundan ömürboyu, Erkan Baysal ise 'suça yardım etmekten' 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

YARGITAY BOZDU, SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yargıtay, 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyaların birleştirilip davanın yeniden görülmesi için kararı bozdu. Bozma kararının ardından 5 yıllık tutukluluk süresi dolan Veli İlkhan Taşkın ve Gürcan Yeşilkaya ile Erkan Baysal tahliye edildi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, Veli İlkhan Taşkın ile Gürcan Yeşilkaya'nın tutuklanmasına karar verildi.

MAFYA BULMAMI İSTEDİ

3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Ayşe Dudu Günaydın, Gürcan Yeşilkaya ve tutuksuz sanık Erkan Baysal katıldı. Veli İlkhan Taşkın ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS üzerinden duruşmaya katılarak ifade verdi. Veli İlkhan Taşkın ifadesinde cinayeti baldızı Ayşe Dudu Günaydın'ın azmettirdiğini, diğer sanıkların suçunun olmadığını söyledi. Taşkın, "Cinayetten 6 ay kadar öncesinde baldızım kocasını öldürtmek için benden mafya bulmamı istiyordu. Sürekli telefonla sıkıştırıyordu, ben de telefonlarını açmıyordum" dedi.

DAHA ÖLMEDİ DOMUZ DİYE SÜREKLİ ARAYIP SIKIŞTIRIYORDU

Ayşe Dudu Günaydın'ın kocasının öldürülmesi halinde kendisine bir takım vaadlerde bulunduğunu ileri süren Veli İlkhan Taşkın, "Bana, 'Cam fabrikasının başına sen geçeceksin, mallar bana geçince sana 300 bin lira vereceğim' dedi. Bunları hep telefonla konuştuk. Ayrıca internet üzerinden yazıştık. Bu yazışmalar esnasında 'Domuz ölmedi daha, daha ne zaman yapacaksın' diyerek beni sıkıştırıyordu. Bilgisayarımda yapılan incelemede bunların hepsi ortaya çıktı" dedi. Taşkın, cinayette kullandığı av tüfeğini de olaydan 3 ay önce av merakından dolayı aldığını ileri sürerek, "Maktulü daha önce öldürecektim ancak MOBESE kameralarını görünce vazgeçmiştim" dedi.

"MEKTUPLA ÖĞRENDİM"

Sanıklardan Gürcan Yeşilkaya, maktul Hüseyin Günaydın'la olay günü Çakırlar bölgesinde buluştuklarını söyledi. Cinayetten önce olay yerinden kısa süreli ayrıldığını, döndüğünde ise cinayetin işlendiğini gördüğünü anlatan Yeşilkaya, "Ayşe Dudu Günaydın'ın azmettirici olduğundan haberdar değildim. Veli İlkhan Taşkın'ın yazdığı mektup üzerine öğrendim. 6 yıldır tutukluyum. Asıl mağdur benim, beraatımı istiyorum" diye konuştu.

"AZMETTİRMEDİM"

Ayşe Dudu Günaydın ise hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek, cinayeti azmettirmediğini, olayla ilgisinin olmadığını ileri sürerek beraatını talep etti. Tutuksuz sanık Erkan Baysal da beraatını istedi.

Yargılama sonundan Ayşe Dudu Günaydın, eşi Hüseyin Günaydın'ı 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan ömürboyu hapse mahkum edildi. Bacanağını av tüfeğiyle öldüren Veli İlkhan Taşkın ile kendisine yardım eden Gürcan Yeşilkaya da önce ağırlaştırılmış ömürboyu hapse mahkum edildi. Sanıkların cezaları mahkemeye yardımcı oldukları, davanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle 20 yıl 10 ay indirildi. Mahkeme, Ayşe Dudu Günaydın'ın kullandığı telefonun sahibi Erkan Baysal'ın ise beraatına hükmetti.

DHA