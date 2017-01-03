Servis minibüsünün çarptığı çocuk öldü, sürücü kaçtı

GAZİANTEP'te öğrenci servisinin çarptığı Suriyeli 11 yaşındaki Muhammed Halaf yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Deniz Mahallesi'nde meydana geldi. Kadriye Abdulmecit Özgezen İlkokulu'nda eğitim gören Suriye uyruklu Muhammad Halaf'a okul çıkışı, henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen öğrenci servis minibüsü çarptı. Kazada, Halaf olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü ise kaçtı.

Halaf'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için morga konulurken, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye alan polis, sürücüyü yakalamaya çalışıyor.

DHA