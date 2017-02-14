Sevgililer Günü'nde 55 çift, 'evet' dedi

KAYSERİ'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 55 çift, nikah salonlarında 'Evet' diyerek dünya evine girdi.

Nikahlarını daha anlamlı kılmak adına 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tercih eden çiftler, merkez ilçelerde yoğunluk oluşturdu. Merkez Melikgazi ilçe Belediyesi Nikah Memurluğu'na 23, Kocasinan Belediyesi Nikah Memurluğuna 21, Talas Belediyesine 8, Hacılar'a 2 ve İncesu Belediyesi'ne ise 3 çift, Sevgililer Günü'nde nikah kıydırmak için başvurdu. Meligazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Sevgililer Günü'nde kıyılan nikahlara katılarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu. Başkan Büyükkılıç, "Toplumumuzda değişik gün ve haftalarda değişik yaklaşımlar söz konusu olabilir. Bugün de 14 Şubat Sevgililer Günü. Sevgisiz hiç birşey olmaz. İnsanların birbirini sevmesi birbirlerine saygı göstermesi güzel bir duygu söz konusudur. Toplum sevgi üzerine olursa aile sevgi ve muhabbet ile oluşursa sağlıklı olur. Günlerin hepsi güzel ama gençlerimiz bugüne özellikle ilgi duyuyorlar. Bugün de adeta nikahtan nikaha koşuyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, 14 Şubat Sevgililer Günü gibi, '7.7.2017' ve '17.7.2017' tarihlerinde de nikah yoğunluğu olmasını beklediklerini kaydetti.

DHA