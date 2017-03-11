Sevgilisini dövdüğü iddiasıyla gözaltına alındı

ADANA'da sevgilisi 29 yaşındaki S.L.'yi dövdüğü iddia edilen aynı yaştaki U.A., gözaltına alındı.

Olay, saat 22.15 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Cemal Paşa Mahallesi Gazipaşa Bulvarı'ndaki Esen Apartmanı'nda meydana geldi. U.A., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı sevgilisi S.L.'yi evde dövdü. Bu sırada S.L., sevgilisinden kaçmak için evin penceresinden aşağı sarkarak yardım istedi. Genç kadının çığlıkları üzerine apartman sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, U.A.'yı gözaltına aldı.

Yüzünde darp izleri olan genç kadın ise ambulans ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan S.L.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

U.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

DHA