Seydişehir’de ekili araziler sular altında kaldı

KONYA’nın Seydişehir ve Yalıhüyük ilçelerinde eriyen karların ve yağan yağmur nedeniyle Suğla Depolama Göleti ve drenaj kanallarının taşması sonucu yaklaşık 3 bin 500 dekarlık ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Çiftçiler kanalın kenarına, traktörleriyle kurdukları yüzlerce tahliye pompasıyla hem yeniden taşkının yaşanmaması hem de ekili arazilerdeki suyu azaltmak için çalışmalara başladı.

Seydişehir'in eskiden köy statüsünde olan Ortakaraören Mahallesi'ndeki tarımsal sulamada kullanılan Suğla Depolama Göleti ve hemen paralelindeki drenaj kanalı eriyen kar ve son günlerde yağan yağmur nedeniyle suyun debiyi yükseldi. Bunun üzerine gölet ve drenaj kanalındaki pompalarda yetersiz kalınca sular taşmaya başladı. Taşma sonucu çevresindeki yaklaşık 3 bin 500 dekarlık, çoğunluğu buğday, arpa ve pancar ekili olan arazi sular altında kaldı. Bölgedeki çiftçilerde kanalın kenarına yaklaşık 100 traktörle kurdukları tahliye pompasıyla drenaj kanalındaki suyu Suğla Depolama Göleti'ne aktarmaya başladı. Traktörlerin mazot parasının da Seydişehir Belediyesi tarafından karşılanacağı belirtildi.

Karaören Sulama Birliği Başkanı Hasan Gökçe ''Drenaj pompaları yetersiz kalıyor. Ayrıca drenaj dereleri ve düdenlerin temiz tutulması gerekiyor. Sorunu kesin çözüm getirmek için Saray boğazından ana kanala cazibeli bir şekilde suyu akıtılması gerekiyor.” diye konuştu.

DHA