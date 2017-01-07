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Konya Haberi: Seydişehir'de hangar çatısı çöktü ,polis araçları altında kaldı

Seydişehir'de hangar çatısı çöktü ,polis araçları altında kaldı
18:407 Ocak 2017
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Seydişehir'de hangar çatısı çöktü ,polis araçları altında kaldı
Seydişehir'de hangar çatısı çöktü ,polis araçları altında kaldı

KONYA’nın Seydişehir İlçesi’nde Emniyet Müdürlüğü personelinin park yeri olarak kullandığı hangarın çatısı üzerinde biriken kar kültesini taşıyamayarak çöktü. 4’ü resmi plakalı 12 araç göçük altında kalarak hasar gördü. Araçlar vinç yardımıyla çatı kaldırılarak çıkarıldı.
Seydişehir Emniyet Müdürlüğü’nün yan tarafında bulunan ve personelin resmi ve sivil araçlarını park ettiği hangarın çatısı üzerindeki kar kütlesine dayanamayarak çöktü. İçeride kimsenin olmadığı sırada yaşanan olay sonrası Emniyet Müdürlüğü’ne ait 4 resmi araç ile personele ait 8 araç çöken çatının altında kaldı. Çatı altındaki araçları kurtarmak için AFAD ekipleri ve Seydişehir Emniyeti harekete geçti. Çöken çatı vinç ve kepçe yardımı ile kaldırılarak altında kalan araçlar çıkarıldı ve hasar tespiti yapılmaya başlandı.  

DHA

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