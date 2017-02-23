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Kars Haberi: Seyir halindeki dolmuşun üzerine buz kütlesi düştü

Seyir halindeki dolmuşun üzerine buz kütlesi düştü
15:2323 Şubat 2017
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Seyir halindeki dolmuşun üzerine buz kütlesi düştü
Seyir halindeki dolmuşun üzerine buz kütlesi düştü

KARS'ta hava sıcaklıklarının artması ile çatıdan kopan buz kütlesi, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ön camı patlayan minibüste şoför ve bazı yolcular hafif yaralandı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine dönmeye başlamasıyla, Kars'ta ev ve iş yerlerinin çatılarında biriken buz kütleleri tehlike oluşturuyor. Şehitler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeki 36 D 022 plakalı dolmuşun üzerine çatıdan buz kütlesi düştü. Ön camı patlayan minibüsün şoförü ile bazı yolcular hafif yaralandı.
Çatılardaki tehlikeye yetkililerin bir an evvel çözüm bulmaları gerektiğini dile getiren vatandaşlar, çatı altlarından güvenle geçemediklerini söyledi.

 

DHA

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