Seyyar satıcılar açık havada soba yakıp ısınıyor

AĞIR kış koşullarının hüküm sürdüğü ve hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 30 dereye kadar düştüğü Muş'ta, seyyar satıcılar da açık havada kurdukları sobayı yakarak ısınmaya çalışıyorlar.

Evine ekmek götürebilmek için şemsiye altında seyyar satıcılık yapan Muhammet Ataç, yaz aylarında sorun yaşanmazken, kışın kendileri için bir kabus olduğunu söyledi. Gündüz hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olduğu günlerde bile dört bir tarafı açık olan tezgahını açmak zorunda kaldığını söyledi. Aytaç, "Annem babam ve 8 kardeşimle birlikte yaşıyorum. Benim işlerim çıktığı zaman tezgaha babam bakıyor. Bir duvarın dibinde açtığımız tezgaha kar yağmasın diye üzerinde şemsiye var. Havalar çok soğuk olduğu için çareyi tezgahın yanında soba kurmakta bulduk. En azından ellerimizi ısıtıyoruz" diye konuştu

PTT Caddesi Şehitlik Mevkiinde, el arabası üzerinde balık satan Ercan Dede ise soğuktan, balıkların buz tuttuğunu belirterek, "Balık satışlarının kış mevsiminde iyi ancak kazancımızın büyük bir bölümünü ısınmaya harcıyoruz" dedi.

DHA