SGK Başkanı Bağlı: 1.5 2 milyon artı istihdamı gerçekleştireceğiz

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Mehmet Selim Bağlı, 1.5- 2 milyon artı istihdamı gerçekleştireceklerini söyledi.

İstihdama yönelik çalışmalar kapsamında Adıyaman'ı ziyaret eden SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı'ya, TBMM Başkan Vekili ve Ak Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Sosyal Güvenlik Kurumu Adıyaman İl Müdürü Fuat Tekin, İşkur Müdürü Emin Yücekaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ve işadamları eşlik etti.

Milli seferberliğin başlatıldığını aktaran Bağlı,"Sayın cumhurbaşkanımızın buyurduğu bir program, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanımız Mehmet Müzzinoğlu, milli seferberlik çalışma programı kendisi uygulamaya koydu. İlkin sayın bakanımızla birlikte Konya'da birlikte bu program çerçevesinde bakanımız, bakan yardımcımız, müsteşarımız ve bakanlığımızın bütün üst düzey yöneticileri, 81 ilin tamamını taradık. İşveren taraflarıyla bir araya geldik, sanayi odalarıyla görüştük. Şimdi 81 ili bitirdikten sonra sayın bakanımızın talimatıyla, milli seferberliğin ikinci safına geçmiş olduk. Bir nevi dün Kahramanmaraş'ta, bugün Adıyaman'da ziyaretlerimiz, temaslarımız oldu. İstihdam sağlaması büyük bir imkan tahmin ediyoruz, ön görüyoruz şu anki veriler de o yönde. 1.5 milyon, 2 milyon artı istihdamı Allah'ın izniyle gerçekleştireceğiz. Çok umutlu bir şekilde, çok mutlu bir şekilde, teşvikleri anlatınca, istihdama katkıda bulunuyorlar, tabi işçilerimiz de memnun, esnafımız da, hakeza yapılan düzenlemeden memnun, biz bu tür düzenlemeleri kendilerine izah etmeye çalışıyoruz" dedi.

'BU TEŞVİKLER CİDDİ FIRSATLAR SUNUYOR'

Teşvik paketine değinen Bağlı, "Şimdi şöyle bir durum var; Adıyaman, geçen milli seferberlik kapsamında Adıyaman'ı ziyaret etmiştik. O zaman işverenlerimizi Organize Sanayi, Ticaret Borsası, Ticaret Sanayi talepleri 6'ncı bölgeye geçme yönündeydi, çok şükür 6'ncı bölgeye geçme gerçekleşti. Bu tabi teşvikler anlamında çok ciddi imkan ve fırsatlar temin ediyor, ama kamunun imkanları yapılan yasal düzenlemeler çerçevesi ve artı istihdamı düşündüğümüz zaman, yani mevcudun üstüne artı istihdam yapan işverenlerin bütün sigorta ve vergi hükümlülüklerini kamu üstlenmiş durumda. Bu tabi bu fırsatla birlikte değerlendirdiğimizde, herkesin mutlu olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Bağlı, temasları kapsamında kentte bulunan fabrikaları gezerek işletme sahiplerinden bilgi aldı.

DHA