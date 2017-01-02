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İstanbul Haberi: SGK yapılandırılan borçların ödeme süresini 9 Ocak'a uzattı

SGK yapılandırılan borçların ödeme süresini 9 Ocak'a uzattı
17:272 Ocak 2017
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SGK yapılandırılan borçların ödeme süresini 9 Ocak'a uzattı
SGK yapılandırılan borçların ödeme süresini 9 Ocak'a uzattı

– Sosyal Güvenlik Kurumu, prim ödeme borcunu yapılandıran borçularının son ödeme tarihlerini 9 Ocak tarihine kadar uzattığını açıkladı.

SGK açıklamasında, borçlarını yapılandıran mükelleflerin son ödeme sürelerinin 2 Ocak mesai bitimine kadar olduğu hatırlatıldı. Açıklamada, SGK ile prim tahsilat anlaşması olan bankaların tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşadığı ve prim tahsilatlarında aksaklıklar olduğu kaydedilerek şöyle denildi: 
“Buna istinaden prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 02/01/2017 (Bugün) tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 09/01/2017 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.”
 

DHA

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