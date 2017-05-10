Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma resmi törenle karşılandı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'yı resmi törenle karşıladı.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde atlı süvariler karşıladı. Koroma, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kapısında karşılandı. Erdoğan ve Koroma'nın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülkenin milli marşları okundu. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Erdoğan ve Koroma, daha sonra baş başa ve heyetler arası görüşmelere geçti.

DHA