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Çorum Haberi: Sigara içmek için çıktığı 3'üncü kat balkonundan düştü

Sigara içmek için çıktığı 3'üncü kat balkonundan düştü
13:2116 Şubat 2017
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Sigara içmek için çıktığı 3'üncü kat balkonundan düştü
Sigara içmek için çıktığı 3'üncü kat balkonundan düştü

ÇORUM’da sigara içmek için çıktığı 3'üncü kattaki balkondan düşen Irak vatandaşı, 18 yaşındaki Abdungaber Fiza Famad ağır yaralandı. 
Olay, dün gece Çorum'un Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın 3'üncü katındaki balkonuna çıkan Abdungaber Fiza Famad, sigara içmeye başladı. Balkonun demir korkuluklarının üzerine oturan Abdungaber Fiza Famad, dengesini yitirince düştü. Olayı gören çevrede bulunanların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Famad, ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

DHA

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