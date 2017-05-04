Sigara izmaritinden belirlenen hint keneviri üreticisi tutuklandı

EDİRNE'de hintkeneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınıp, bir süre önce delil yetersizliğinden serbest bırakılan H.E.Ç., jandarma ekiplerince olay yerinde bulunan sigara izmaritinden yapılan DNA incelemesinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bosnaköy mevkiindeki Meriç nehri adacığında boyları 1 metreyi geçen 425 kök hintkeneviri ele geçirdi. Adacıkta kenevir yetiştirdiği belirlenen H.E.Ç. gözaltına alındı. Jandarma ekipleri bir süre önce de aynı yerde hintkeneviri yetiştirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edilen H.E.Ç.'nin delil yetersizliğinden serbest bırakılmasını da göz önüne alarak adacıkta detaylı inceleme yaptı. Bulunan sigara izmariti ve şüpheliden alınan DNA örnekleri kriminal incelemeye gönderildi. Yapılan DNA analizinin eşleşmesi sonucu hint kenevirlerinin H.E.Ç. tarafından yetiştirildiği ortaya çıktı.

Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince ifadesi alınan şüpheli H.E.Ç. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından H.E.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Ele geçirilen 425 kök hint keneviri ise yakılarak imha edildi. Soruşturma sürüyor.

DHA