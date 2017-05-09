Siirt Belediyesi eski Eşbaşkanı Epözdemir gözaltına alındı

SİİRT Belediyesi eski Eşbaşkanı Belkiza Beştaş Epözdemir, terör soruşturması kapsamında düzenlenen operasyon kapsamında evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alındı.

Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücüdeele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bugün sabah saatlerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Siirt Belediyesi Eş Başkanlığı yaparken KHK ile görevden uzaklaştırılan Belkiza Beştaş Epözdemir'in evinde arama yapıldı. Yapılan aramadan sonra gözaltına alınan Epözdemir, Siirt Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA