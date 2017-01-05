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Siirt Haberi: Siirt Belediyesi'ne tabancayla girmeye kalkışan kadın gözaltına alındı

Siirt Belediyesi'ne tabancayla girmeye kalkışan kadın gözaltına alındı
16:045 Ocak 2017
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Siirt Belediyesi'ne tabancayla girmeye kalkışan kadın gözaltına alındı
Siirt Belediyesi'ne tabancayla girmeye kalkışan kadın gözaltına alındı

SİİRT Belediyesi'ne tabancayla girmek isteyen bir kadın, x-ray cihazından geçerken görevli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
17 Kasım günü kayyum atanan Siirt Belediyesi'ne protokol kapısından girmek isteyen   adı açıklanmayan bir kadın, x-ray cihazından geçerken çantasında tabanca olduğu anlaşılınca, burada görevli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çantasında bulunan tabancının ruhsatsız olduğu belirtilen kadın, polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kadının terörle bağlantısının olup olmadığı araştırılıyor.

 

DHA

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