Siirt büryanı için her gün kentte 20 kuzu kesiliyor

Siirt büryanı için her gün kentte 20 kuzu kesiliyor

TÜRK Patent Enstitüsü tarafından 2003 yılında patent verilen büryan kebabı için Siirt'te her gün 20 kuzu kesiliyor. Kenteki büryancıların yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir'e şoklanarak gönderilen Siirt büryan kebabının yapımına her gün saat 02.00'de başlanıyor. Sabahtan itibaren satışına başlanan büryan saat 15.00'te tamamen tükeniyor. Siirt'e yolu düşenler büryan yemeden ayrılmıyor. Kentteki büryan ustalarından Murat Kayaalp, bu kebabın meşe odununun yakıldığı kuyularda buharla piştiğini belirterek, 'Siirt'ten gidenler de yanlarında mutlaka büryan götürür. Uçakla il dışına büryan gönderiyorduk ama şu anda seferler iptal edildi. biz de siparişleri Batman veya Diyarbakır'dan göndermeye çalışıyoruz' dedi.

Kentin vazgeçilmez yöresel yemeklerinden olan büryan kebabı, sadece kentte yaşayan ve kentte gelenler değil, Türkiye'nin bir çok yerinde damak tadını bilenlerin rağbetini görmeye devam ediyor. Gece yarısı saat 02.00'de derin kuyularda meşe agacının ateşinin buharı ile pişirilen ve sabah karşı servisine başlanan Siirt büryanı İstanbul, Bursa, İzmir, Yalova gibi bir çok ile şoklanarak gönderiliyor.

KENTE GELEN YANINDA MUTLAKA BÜRYAN GÖTÜRÜYOR

Kentte büryan kebabı ustası Murat Kayaalp, Güneydoğu Anadolu'da kültürü ve gelenekleri ile ön çıkan Siirt mutfağının vazgeçilmezlerden biri olan büryana ilginin gün geçtikçe arttığını söyledi. Murat Kayaalp şu bilgileri verdi:

'İl dışından gelen siparişleri uçak vasıtası ile gönderiyoruz. Özellikle Siirt'ten İstanbul'a giden vatandaşlarımız mutlaka yanlarında büryan götürüyorlar. Bizlere il dışına gideceklerini belirttikleri zaman bizler büryanı şokluyoruz ve özel ambalajları ile koruma altına alıyoruz. Böylece büryan 48 aat boyunca muhafaza altında kalabiliyor. Ancak, şuan Siirt'ten İstanbul'a uçak seferleri iptal edildi biz de Batman veya Diyarbakır'dan göndermeye çalışıyoruz.'

Sabah kahvaltısında et yeme alışkanlığı olmayanların bile Siirt'te sabah büryanı yediklerini anlatan Kayaalp şöyle devam etti:

'Günde 15- 20 kuzu kesiyoruz, bu sayı siparişlere göre artıyor. Gece yarısı 02.00'de kuyuları yakıyoruz ve kuzu etimizi koyuyoruz. 2 saat piştikten sonra kuyudaki etimizi çıkarıyoruz ve servise hazırlıyoruz. Sabah erken saatlerde birçok vatandaş geliyor ve büryanı tüketiyor. Sabah 05.00'da başlayan servisimiz öğleden sonra 13.00'te bitiyor. Büryanın en büyük özelliği tandırlarımızda buhar ile pişmesidir. Anavatanı Siirt'tir, 2003 yılında türkiye Patent Enstitüsü bunun araştırmasını yapıp Siirt'i haklı bulup patentini Siirt'e vermiştir. Büryanın belirli kısımları var, en çok tercih edilen, kaşşita dediğimiz kısımdır. Büryanımızı gram ile satıyoruz. Büryanımızın kilosu şu anda 140 lira, 100 gramı 14 liradır.Sabah 100 gram büryan yiyen bir kişi akşama kadar kendisini tok hisseder.'

