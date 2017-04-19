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Siirt Haberi: Siirt Sağlık İl Müdürü, FETÖ'den gözaltına alındı

Siirt Sağlık İl Müdürü, FETÖ'den gözaltına alındı

11:0419 Nisan 2017
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Siirt Sağlık İl Müdürü, FETÖ'den gözaltına alındı
Siirt Sağlık İl Müdürü, FETÖ'den gözaltına alındı

SİİRT'te yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapasamında düzenlenen operasyonda Sağlık İl Müdürü Serkan Aslan ve bir sağlık personeli gözaltına alındı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmalar sürüyor. Soruşturma kapsamında bugün sabah erken saatlerde güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda Sağlık İl Müdürü Serkan Aslan ve bir sağlık personeli olmak üzere 2 kişi, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 2 kişi, sorgulanmak üzere Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

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